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Общество
28 февраля 2020, 10:36

Орда: сохранить независимость белорусы могут только вместе работая на поставленные цели

Михаил Орда
Михаил Орда

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранить свою независимость белорусы смогут только вместе работая на достижение поставленных целей. Об этом сегодня заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на VIII съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

В истории белорусского государства есть немало примеров, когда единство народа помогало справиться с невероятно сложными задачами. "И сегодня сохранить нашу независимость, сохранить все то, чего мы достигли, и двигаться вперед мы можем только в том случае, если все вместе будем работать на достижение поставленных целей", - подчеркнул Михаил Орда.

Профсоюзы он назвал ключевым звеном объединения людей. "Главный смысл профсоюзного движения всегда был и остается в том, чтобы объединять людей, чтобы вместе работать на благополучие каждого человека и страны в целом", - добавил руководитель ФПБ.

За прошедшие пять лет Федерации удалось многого добиться, отметил Михаил Орда. По его мнению, самый важный результат состоит в значительном усилении роли профсоюзов в обществе.

Сегодня они напрямую участвуют в принятии важнейших решений: все проекты документов, которые касаются трудовых прав и социально-экономических интересов людей, направляются на экспертизу в Федерацию профсоюзов.

В прошлом году ФПБ наравне с органами государственного управления и парламентариями выступили разработчиками проекта закона по изменению Трудового кодекса.

Профсоюзы внесли около 40 предложений, которые существенно усилили гарантии для работников. Кроме того, именно по предложению профсоюзов был принят ряд документов, направленных на решение актуальных для людей проблем. Речь, в частности, идет об указе по досрочным пенсиям.

"Все инициативы, с которыми мы выступаем, - это результат постоянной работы в трудовых коллективах и наш анализ тех проблем, с которыми к нам обращаются люди", - обратил внимание председатель ФПБ.-0-

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