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07 февраля 2021, 20:28

Орда: ВНС - народный форум для обстоятельного диалога и конструктивного обсуждения вопросов

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - это народный форум для обстоятельного диалога и конструктивного обсуждения вопросов. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание - это тот народный форум, на котором всегда происходит обстоятельный и широкий диалог, конструктивное обсуждение тех вопросов, которые есть в обществе. Безусловно, одним из важных вопросов является подведение итогов за пять лет: как мы жили, что делали, как работали и чего достигли. Однако есть общая проблема, как бы пафосно не звучало, - нашего единства. Как говорят в народе, мы все находимся в одной лодке, и мы одна белорусская семья, - отметил Михаил Орда. - И если смотреть за 30 лет нашей истории, когда приобрели независимость и стали суверенной страной, мы сделали огромный шаг в своем развитии. Это произошло, безусловно, благодаря тому, что у нас было абсолютное единство, стабильность, спокойствие. Все это дало возможность нам достичь того, что мы сегодня имеем".

Михаил Орда напомнил, что Федерация профсоюзов Беларуси обратилась в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций с жалобой на действия Евросоюза. Поскольку в резолюциях ООН не раз подчеркивалось, что санкции всегда оказывают серьезное воздействие на экономические и социальные права людей и ущемляют право на труд. Кроме того, ФПБ опубликовала коллективное открытое письмо о несогласии трудящихся Беларуси с введением экономических санкций.

"Санкции - это не что иное, как война. Здесь есть много негативных факторов, но от этого страдают прежде всего люди. Работа предприятий - это возможность для человека трудиться, иметь заработную плату. Если этого у него нет, это приводит к дальнейшим негативным последствиям: он лишается права не только на труд, но и право на нормальное питание, оплату жилья, необходимых повседневных услуг и так далее. Отраслевые профсоюзы организовали возможность, чтобы каждый человек мог добровольно и свободно заявить о своем мнении. Люди высказались: за очень короткий промежуток времени было собрано 1,13 млн подписей, и за каждой стоит человек и его мнение. И мы надеемся, что здравый смысл восторжествует, Евросоюз откажется от своих недружелюбных действий и все-таки перейдет к мирному нормальному диалогу добрососедства", - добавил он.-0-

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