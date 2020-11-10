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10 ноября 2020, 22:02

Орда: за последние годы профсоюзы помогли вернуть людям порядка Br22 млн незаконно удержанных денег

Фото из архива
Фото из архива

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние годы профсоюзы помогли вернуть людям порядка Br22 млн незаконно удержанных или не выплаченных денег. Такие данные озвучил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Как отметил Михаил Орда, во время встречи с Президентом обсуждался вопрос создания профсоюзных организаций, в том числе на частных предприятиях. "У нашего государства социально ориентированная экономика и социальные гарантии у нас прописаны в Конституции. А раз государство социальное, значит, должно быть социальное партнерство. Люди не должны быть один на один с нанимателем. Когда человек сам защищает свои права - это одна история, а когда есть организация, которая обладает возможностью правовой и технической инспекции, когда есть возможность защитить человека и в судебном плане - все это дает уже совершенно другой результат", - подчеркнул председатель ФПБ.

"За последние годы мы трудоустроили и вернули на работу более 550 человек, вернули людям Br22 млн незаконно удержанных или не выплаченных денег. В этом году 88 раз представляли в судах интересы людей", - рассказал председатель ФПБ.

Сейчас Беларуси порядка 22 тыс. профсоюзных первичных организаций.

Михаил Орда уверен, что политические взгляды должны оставаться за проходной предприятия. "В первую очередь человек устраивается на работу, чтобы работать. И он должен понимать, что здесь только трудовые отношения. Все должно быть в правовом поле, нельзя допускать хаоса", - подытожил он.-0-

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