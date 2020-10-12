Ордена Матери, подарки, консультации, конкурсы - Минтруда рассказало о мероприятиях Недели матери

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя матери пройдет в Беларуси с 12 по 18 октября. О плане предстоящих мероприятий журналистам рассказал сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашей стране День матери сопровождается проведением цикла мероприятий - в текущем году Неделя матери пройдет с 12 по 18 октября. Поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека - матери, призваны мероприятия этой тематической недели", - сказал замминистра.

В праздничную неделю Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич встретится с активом многодетных матерей в рамках республиканского круглого стола. Состоятся торжественные приемы с награждением орденом Матери многодетных матерей. К слову, этой высокой государственной награды удостоены более 11 тыс. женщин (в 2020 году - 682). А в родильных домах будут чествовать женщин, родивших детей в День матери.

В рамках республиканской акции "Сердце матери - неисчерпаемый нежности родник" будут в том числе посажены аллеи "За Беларусь!".

Также на Неделе матери будут подведены итоги и награждены победители республиканского творческого конкурса среди СМИ "Крепка семья - крепка держава". Пройдут тематические мероприятия в интернет-пространстве.

Запланированы бесплатные юридические консультации для многодетных матерей, онлайн-консультации для граждан, желающих усыновить (удочерить) ребенка, а также для семей усыновителей (удочерителей), и много других мероприятий.

С полным планом мероприятий можно ознакомиться на сайте Минтруда и соцзащиты.-0-

Нотариусы 14 октября бесплатно проконсультируют многодетных мам Участие в акции, приуроченной к празднованию Дня матери, примут все нотариальные конторы и бюро республики.