Организаторы фестиваля "Wargaming Fest: День танкиста" официально объявили хедлайнеров

На "Wargaming Fest: День танкиста" выступят легендарные The Offspring, хедлайнерами фестиваля также станут "Звери", "Вопли Видоплясова" и "Крамбамбуля".
Ровно месяц отделяет нас от громкого события, которое состоится 15 сентября в минском парке Победы – фестиваля "Wargaming Fest: День танкиста". Настоящим подарком для гостей праздника станут артисты, которые выйдут на главную сцену.
В этом году перед участниками фестиваля выступят именитые украинские, российские и белорусские музыканты: "Вопли Видоплясова", "Звери", "Крамбамбуля", а гвоздь музыкальной программы – выступление легенд рок-н-ролла, приехавших из солнечной Калифорнии, – группы The Offspring.
Это группа, ставшая символом поколения, отыграла более тысячи концертов по всему миру. Их на ура встречают на самых различных площадках и ждут с нетерпением на самых масштабных фестивалях, чтобы вместе зарядиться настоящим драйвом. В этом году ребята выйдут на сцену "Wargaming Fest: День танкиста", чтобы десятки тысяч гостей фестиваля смогли подпитаться их безудержной энергией и в едином порыве подхватить хорошо знакомые хиты.
На счету этой группы, ставшей основателями украинского этно-рока, уже 20 альбомов, 300 песен и более 5 тысяч концертов. Их хиты – классика рока не только в Украине, но и за ее пределами. Зажигательные танцы лидера группы Олега Скрипки на сцене способны расшевелить кого угодно, поэтому вряд ли кто-то останется равнодушным, особенно услышав первые переливы баяна из знаменитой "Весны".
"Звери" – это голос целого поколения, а их песни — гимны любви, слова которых от первой до последней строчки знают наизусть миллионы людей. Поэтому их новые и старые хиты добавят драйва на фестивале. Пройдемся вместе по "Районам, кварталам", покричим про "Дожди-пистолеты", так что "До скорой встречи!".
"Крамбамбуля" – белорусская группа, ставшая в свое время обладателем Гран-при и лауреатом престижного конкурса "Рок-коронация". Их узнаваемый стиль сочетает в себе такие направления, как рок и поп-фолк, а песни знает практически каждый белорус. Готовимся спеть все вместе "Госці", "Тры чарапахі", "Паветраны шар" и "Простыя словы".
Вход на мероприятие свободный, но при покупке пакета "WG Fest: День танкиста. VIP-набор" ты получишь в подарок пригласительный в зону повышенного комфорта "Премиум ангар".
В зоне повышенного комфорта кроме основных развлечений фестиваля вас ждут:
- специальная сцена, где разработчики ответят на вопросы игроков;
- дополнительная игровая зона на 100 компьютеров;
- игровая зона, где будут представлены мобильные и консольные проекты компании;
- возможность выиграть крутые призы;
- фотозона;
- дополнительный WG Shop;
- общение с танковыми блогерами;
- собственный фуд-корт;
- отдельная зона отдыха.
Фестиваль "Wargaming Fest: День танкиста" состоится 15 сентября в минском парке Победы. Начало в 14:00. Вход бесплатный. Ждем всех гостей на нашем празднике!
Информационный партнер фестиваля – Белорусское телеграфное агентство
Фото организаторов фестиваля
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