Организаторы протестов в Беларуси применяют к их участникам управляющее воздействие - Тумар

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы протестов в Беларуси применяют к их участникам управляющее воздействие, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Виктор Тумар, сообщает БЕЛТА.

В событиях, которые сейчас происходят в Беларуси, прослеживаются признаки гибридной войны, отметил Виктор Тумар. Речь идет об информационном деструктивном воздействии, направленном против властей. При этом население забывает, что и представители власти, и люди, которые служат в силовых структурах, госорганах, являются гражданами Беларуси и тоже желают стране добра, добавил он.

По словам начальника Научно-исследовательского института, участники протестных мероприятий не осознают, что ими управляют. Их сознанием завладели посредством телеграмм-каналов, в которых освещалась негативная информация, направленная против силовиков, госслужащих, журналистов. После того, как сформировалась определенная аудитория, организаторы включили управляющее воздействие.

"При этом листовки, которые размещались на этих каналах, использовались до этого в других революциях. Примером того служит революция в Египте. Там точно также предлагалось экипировать людей, которые выходили на митинги. Когда закончился силовой протестный этап, перешли к этапу мирных протестов, мы увидели девушек с цветами, которые выходят на улицы. Этот прием впервые был применен на Кубе в 2003 году, затем он повторялся в других странах, например, Венесуэле", - сообщил Виктор Тумар.

"Нашими людьми стало легко управлять", - отметил начальник Научно-исследовательского института. По его словам, за этим управлением стоит работа профессионалов, поэтому оно и незаметно. Были разработаны специальные листовки, размещены определенные рекламные ролики, в том числе дискредитирующие действия властей. Подготовлены даже речевки и лозунги. Людям заранее сообщалось, в каком месте и в какое время они должны собраться. "А что это такое, как не управляющее воздействие?", - уверен эксперт.

Он добавил: люди реально считают, что выходят на мирные протесты, отстаивают свои интересы. Но их интересы и интересы тех людей, которые реализуют управляющее воздействие, расходятся, заключил Виктор Тумар.-0-