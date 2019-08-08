Организаторы "Wargaming Fest: День танкиста" ожидают более 200 тыс. участников из 28 стран

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы "Wargaming Fest: День танкиста" сегодня на пресс-конференции в посольстве Беларуси в России пригласили на фестиваль 45 млн российских игроков World of Tanks и их семьи, сообщили БЕЛТА в минском офисе компании Wargaming.

В этом году на празднике ожидается более 200 тыс. участников, значительная часть из которых приедет из России. По сравнению с прошлым годом фестиваль существенно расширил географию: в 2018 году на "День танкиста" приехали представители 10 стран. Сейчас в зону повышенного комфорта "Премиум-ангар" уже ожидают гостей из 28 государств: как традиционных - Россия, Германия, Чехия, Франция и Польша, так и экзотических - ОАЭ, Бахрейн и Кувейт.

Как отметил старший советник, начальник Делового и культурного комплекса посольства Василий Черник, минский центр разработки Wargaming уделяет большое внимание повышению туристического потенциала Беларуси. Так, созданные в сотрудничестве с авиакомпанией "Белавиа" "танколеты" стали визитными карточками Беларуси и ежедневно встречают и провожают тысячи гостей республики. Карта "Минск", появившаяся в прошлом году в игре World of Tanks, дает возможность десяткам миллионов игроков из разных уголков планеты побывать в самом сердце белорусской столицы и получить представление о том, как выглядел город в 1970-е годы.

"Wargaming Fest: День танкиста" приглашает всех любителей игр Wargaming приходить вместе с семьями и друзьями. На территории фестиваля развернется масштабная игровая зона. Площадка с игрой World of Tanks станет одной из самых больших под открытым небом в Беларуси, на которой будут установлены более 200 компьютеров. На главной сцене выступят именитые хедлайнеры. Активности и конкурсы для всей семьи развернутся на территории в 100 га. Также будут работать фуд-корт, фотозоны, детская площадка, бьюти-зона.

Фестиваль состоится 15 сентября в минском парке Победы. Начало в 14.00. Вход - бесплатный.

Как сообщалось, День танкиста в минском парке Победы в 2019 году выйдет на новый уровень, объединившись с WG Fest - фестивалем любителей игр Wargaming, ранее проводившемся в Москве.

Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4,5 тыс. сотрудников. Аудитория игр компании, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, представляет собой более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах.-0-