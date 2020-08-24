Организации ФПБ выделят около Br5 млн на подготовку детей к школе

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Членские организации Федерации профсоюзов Беларуси выделят около Br5 млн на подготовку детей к школе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

"У нас в каждой первичной профсоюзной организации созданы кассы взаимопомощи. Средства из них будут направлены в том числе на оказание помощи родителям для подготовки детей к новому учебному году. Мы эту работу проводим ежегодно. Каждому ребенку, который нуждается в такой поддержке, она будет оказана", - рассказал председатель ФПБ Михаил Орда.

Комментируя работу профсоюзных организаций по подготовке детей к началу учебного года, руководитель национального профцентра также обратился к родителям школьников. "В преддверии Дня знаний хочу напомнить каждому родителю - не отнимайте праздник у себя и своих детей. От того, какое отношение к учителю и к школе в целом будут демонстрировать взрослые, зависит отношение детей к учебе. Нам всем нужно помнить, что школа - это образование, а образование - это будущее наших детей", - заявил Михаил Орда.

Традиционно накануне 1 сентября по всей стране в рамках благотворительной акции ФПБ "Профсоюзы - детям" проходит марафон "Собери портфель в школу". Из профсоюзных средств оказывается финансовая помощь семьям, воспитывающим детей школьного возраста, приобретаются школьные принадлежности, канцелярские товары, одежда, обувь, вручаются подарочные сертификаты, посещаются подшефные интернатные учреждения и многодетные семьи на дому, организовываются праздники на предприятиях с вручением подарков детям. Общая сумма поддержки профсоюзными организациями всех уровней в ходе подготовки детей к школе в 2019 году составила более Br4,5 млн.-0-