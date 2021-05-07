Организации Госстандарта благоустроили памятники и возложили цветы в преддверии Дня Победы

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Госстандарта принимают участие в мероприятиях ко Дню Победы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе комитета.

"Организации Госстандарта в регионах накануне Дня Великой Победы активно принимают участие в благоустройстве памятников и захоронений, посещают памятные места, связанные с героическими сражениями и трагическими событиями самой жестокой и кровопролитной войны, возлагают цветы и венки в знак благодарности нашим отцам, дедам и прадедам за возможность жить и трудиться под мирным небом", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня представители коллектива и первичной организации БРСМ Брестского ЦСМС во главе с директором Ниной Бусень возложили венок к памятнику освободителям города Бреста на площади Свободы. "Прошло 76 лет, но в доме каждого белоруса война до сих пор не забыта. Для многих из нас она в памяти всегда - для тех, кто не дождался родных и близких с фронтов, из лагерей, партизанских лесов. Для внуков, которые так и не узнали своих дедов и прадедов, сыновей и дочерей, выросших без отцов и матерей, унесенных войной, - сказала директор центра. - Подвиг предков обязывает нас ценить каждый день под мирным небом".

Первый заместитель директора Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта Юрий Булахов, начальник инспекции Госстройнадзора по Минску Александр Черников вместе с коллегами возложили цветы и венок к памятнику жертвам геноцида - мемориалу "Яма" в Минске.

Директор и сотрудники Молодечненского ЦСМС побывали в гостях у Эммы Курлович, бывшей малолетней узницы концлагеря, и поздравили с наступающим праздником, вручили цветы и памятные подарки. Эмма Ильинична поделилась воспоминаниями о страшных военных днях, которые ей пришлось пережить в детском возрасте. Кроме того, сотрудники Молодечненского ЦСМС 6 мая приняли участие в работах по благоустройству памятного знака в д.Глинное Вилейского района, установленного в память о заживо сожженных здесь людях, а также братской могилы советских воинов, партизан, партийных и советских работников.

Заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко и представители департамента почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу "Танк-освободитель" у Дома офицеров в Минске.

Специалисты Калинковичского центра стандартизации, метрологии и сертификации посетили мемориальные комплексы "Ола" и "Багратион" и возложили цветы и венки.

Сотрудники Госстройэкспертизы по Минску возложили венки к мемориалу жертвам концлагеря Шталаг-352".

Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации провел конкурс рисунков среди детей сотрудников "Спасибо за мирное небо". Выставка работ представлена до 4 июля 2021 года в Слуцком городском Дворце молодежи.-0-

Фото Госстандарта