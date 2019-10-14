Организации Госстандарта отмечают профессиональный праздник

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Госстандарта сегодня отмечают Всемирный день стандартизации и профессиональный праздник. Состоятся дни открытых дверей, деловые встречи и семинары, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Главная цель мероприятий - привлечь внимание к деятельности в сфере технического регулирования и стандартизации, вопросам повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции, отразить роль стандартов в современной жизни общества.

Всемирный день стандартизации отмечается 14 октября, в Беларуси он является профессиональным праздником с 2000 года. Каждый год Всемирный день стандартизации проходит под определенным девизом. Тема нынешнего события - "Стандарты видеотехнологий создают глобальную площадку".

В своем традиционном послании руководители трех ведущих международных организаций по стандартизации - IEC, ISO и ITU - отмечают, что инновации последних десятилетий привели к огромному скачку в улучшении качества видео. Видеотехнологии стали более доступными, помогая людям делиться своими историями через яркие изображения. Эти достижения стали возможными благодаря международным стандартам.

Как отметил в поздравлении ко Дню стандартизации председатель Госстандарта Валентин Татарицкий, праздник является прекрасной возможностью продемонстрировать преимущества присутствия стандартов в повседневной жизни, их определяющее влияние на экономическое развитие и конкурентоспособность, роль в продвижении технологий и инноваций.

"Беларусь системно развивает стандартизацию как фундаментальный элемент национальной инфраструктуры качества. Эта деятельность всегда находится на пике востребованности промышленностью, бизнесом и обществом", - сказал Валентин Татарицкий.

Он напомнил, что в республике утверждена Стратегия развития стандартизации до 2030 года. В ней отражены перспективные цели, задачи и направления деятельности. Реализация мероприятий позволит продвигать интересы национальной стандартизации на международном и региональном уровнях, в первую очередь в СНГ и ЕАЭС. Также подготовлен перспективный план на 2019-2030 годы по разработке около 370 государственных и межгосударственных стандартов по достижению Целей устойчивого развития.

"Стандарты востребованы во всем мире, поскольку являются наиболее эффективным и признанным документом, устанавливающим требования к продукции, услуге, процессу. Они способствуют выпуску качественной и конкурентоспособной продукции и услуг, их продвижению на различные рынки, оптимизации затрат и повышению доверия потребителей. Ежегодно в стране принимается порядка 1 тыс. новых государственных стандартов, около 60-70% из них гармонизированы с международными и европейскими требованиями", - отметил Валентин Татарицкий.

Для поддержки современного уровня нормативной базы постоянно проводится анализ стандартов, применяемых в отраслях промышленности. По результатам принимается решение об их пересмотре, внесении изменений или отмене. В этом году, к примеру, отменено более 290 неактуальных стандартов.

На 2020 год предусмотрена разработка свыше 430 стандартов, которые будут способствовать развитию и эффективному функционированию различных отраслей. Они касаются таких объектов, как сельскохозяйственные машины и тракторы, криогенные сосуды, цистерны для перевозки опасных грузов, ветряные установки, счетчики газа, сталь и чугун, бытовые электрические приборы, пищевая продукция, нефтепродукты, продукция легкой промышленности, пожарная техника.

По традиции многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм лучших специалистов будут отмечены почетными грамотами и благодарностями Госстандарта. Этих наград в 2019 году удостоены 43 специалиста.-0-