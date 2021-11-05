Организации Госстандарта проведут более 80 мероприятий ко Всемирному дню качества

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционно в рамках Всемирного дня качества и Европейской недели качества организации Госстандарта во всех регионах страны проведут мероприятия различного формата. В нынешнем году их запланировано более 80, сообщили БЕЛТА в комитете.

Деловые встречи, круглые столы, онлайн-встречи, семинары, вебинары по вопросам применения технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), разработки технических условий на продукцию, метрологической деятельности, совершенствования систем менеджмента, повышения компетентности персонала состоятся в Минске, Бобруйске, Борисове, Барановичах, Бресте, Гомеле, Калинковичах, Лиде, Могилеве, Орше, Пинске, Полоцке и Слуцке.

Госстандарт проведет стрим-мост "Качество 2021-2025" с участием заинтересованных республиканских органов госуправления, организаций Госстандарта в формате Zoom-конференции с одновременной трансляцией на Facebook Госстандарта (facebook.com/gosstandart.official). В рамках мероприятия будут представлены наиболее значимые результаты выполнения программы "Качество 2021-2025" в текущем году.

БелГИСС посредством стрима в своем Facebook (facebook.com/belgiss.official) расскажет, как ориентироваться в сортах, категориях, марках пищевых продуктов.

Гродненский ЦСМС организует стрим на Youtube-канале по теме "Маркировка как неотъемлемая часть качества и безопасности продукции".

Получить ответы на волнующие вопросы субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели смогут посредством прямых телефонных линий, которые пройдут в БелГИМ, БГЦА, в центрах стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) в Бобруйске, Борисове, Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Калинковичах, Могилеве, Молодечно, Орше, Пинске, Полоцке, Слуцке, а также в областных инспекциях Госстандарта.

Дни открытых дверей для специалистов предприятий и бизнеса проведут Центр испытаний и сертификации ТООТ, Бобруйский, Могилевский, Молодечненский ЦСМС, Могилевская областная инспекция Госстандарта. В БелГИСС пройдет занятие со студентами БНТУ по вопросам международной стандартизации, а Гомельский ЦСМС расскажет о важности применения и соблюдения стандартов на производстве для учащихся среднего профессионального образования Гомельского государственного машиностроительного колледжа.

Дни качества на предприятиях состоятся при участии специалистов Барановичского ЦСМС, Витебской областной инспекции.

БГЦА планирует провести видеовстречу "Аккредитация в поддержку качества" для повышения осведомленности о профессии эксперта по аккредитации и освещения роли аккредитации в обеспечении качества продукции/услуги.

Всемирный день качества отмечается в этом году 11 ноября. С 8 по 14 ноября проходит Европейская неделя качества под девизом "С качеством - к покорению новых рубежей".-0-