8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Минэнерго проводят дни открытых дверей во время акции "Единый день безопасности", которая проходит в Беларуси с 1 по 10 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Тематические мероприятия проводятся организациями Минэнерго во всех регионах страны. Это дни открытых дверей, практические тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации, профилактические мероприятия в трудовых коллективах и жилом секторе по предупреждению электро- и теплотравматизма, вопросам безопасного пользования газом в быту. Особое внимание уделяется работе в учебных заведениях. Для школьников подготовлены различные конкурсы, квест-игры и развлекательные программы. Специально к акции составлены интересные маршруты и экскурсии на энергообъекты. Желающих принимает и информационный центр БелАЭС", - рассказали в пресс-службе.

Для проведения профилактической работы с населением задействован также специальный инфомобиль УП "Мингаз", обустроенный демонстрационной мини-кухней с действующим газоиспользующим оборудованием. В таком авто можно получить консультации по вопросам эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования, условиям заключения договоров на газоснабжение и техническое обслуживание, а также сверке начислений за потребленный газ.

Акция "Единый день безопасности" проводится в стране ежегодно. Ее мероприятия нацелены на формирование в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, популяризацию безопасных условий проживания населения.-0-

Фото minenergo.gov.by