Организации Минтруда и соцзащиты получили безвозмездную помощь на сумму более Br240 тыс.

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвозмездную помощь на сумму более Br240 тыс. получили все организации системы Министерства труда и социальной защиты с круглосуточным пребыванием граждан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Поддержку оказали в рамках реализации проекта международной технической помощи "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь". Он реализуется при участии ПРООН.

На выделенную сумму закупили 500 бесконтактных термометров и 590 пульсоксиметров. Их направили в 161 учреждение, в том числе дома-интернаты для престарелых и инвалидов, для детей-инвалидов, отделения круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживании населения, санатории для ветеранов войны, труда и инвалидов и Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов.

Как подчеркнули в министерстве, медицинские приборы будет способствовать поддержанию здоровья и предотвращению распространения COVID-19 среди уязвимых групп: людей в возрасте 60 лет и старше, граждан с ограниченными возможностями и лиц, которые находятся в домах-интернатах или проживают в одиночестве.-0-