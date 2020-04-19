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19 апреля 2020, 10:23

Организации ЖКХ рекомендуют отложить ремонт в квартире

Фото из архива
Фото из архива

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации ЖКХ рекомендуют отложить ремонт в квартире. Такая информация размещена в Telegram-канале Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Коронавирус внес коррективы в работу ЖКХ столицы: помимо традиционных гигиенических процедур в подъездах ежедневно обрабатываются дезсредствами поверхности в местах общего пользования.

Составлен особый алгоритм реагирования на заявки по оказанию бытовых услуг. Теперь эту систему пересмотрят и усовершенствуют с учетом пожеланий горожан.

Организации ЖКХ рекомендуют не использовать период самоизоляции для ремонта в квартире, лучше отложить не срочные работы на более поздний срок, когда обстановка стабилизируется.-0-

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