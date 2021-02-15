Организация БСЖ Беларусбанка провела "Марафон добрых дел"

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединенная организация Белорусского союза женщин Беларусбанка провела "Марафон добрых дел". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали участницы акции.

По словам председателя организации Аллы Райцес, идея благотворительного проекта возникла во время январских морозов. "Мы захотели помочь тем, кто больше всего от них страдает, в первую очередь это малоимущие граждане", - пояснила она.

"Сказано - сделано: объявили сбор теплых вещей, - продолжила Алла Райцес. - Каждая наша региональная первичка сама решала, куда направит собранные вещи. Например, одежду многие передавали региональным подразделениям Красного Креста, другие - конкретным семьям, третьи - в церкви и костелы, которые уже в свою очередь сами распределяют помощь среди наиболее нуждающихся".

Вот что говорит представительница Гродненской епархии Римско-католической церкви, оказывающая благотворительную помощь малоимущим и уязвимым жителям региона, Ирина Матвеенко: "В эту зиму, как никогда, очень актуальна помощь людям, которые в силу разных причин оказались в бедственной ситуации, очень много обращений о помощи. Думали, к кому можно обратиться, и в процессе обсуждений раздался телефонный звонок из организации Белорусского союза женщин Беларусбанка. Рассказали, что во время благотворительной акции "Марафон добрых дел" Гродненское областное управление собрало огромное количество одежды, теплых вещей, обуви и готово передать для нуждающихся. Как это было своевременно!"

Алла Райцес отметила, что ее коллеги также пришли на помощь бездомным животным: "Сотни килограмм сухого корма, самых разных лекарств, наполнителей и других необходимых вещей были переданы в приюты для животных и волонтерам в регионах. Женщины съездили в столичный приемник на Гурского, побывали в первом частном приюте для животных из отлова "Суперкот и Суперпес", в котором содержатся и животные-инвалиды. Также много всего передали в общественное объединение защиты животных "Добродетель" в Бобруйске. А еще благодаря этому проекту некоторые наши коллеги обзавелись пушистыми питомцами, спасая их от холода и голода".-0-

Фото организаторов