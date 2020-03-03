Организация II Европейских игр в Минске заслужила только похвал - глава МИД Венгрии

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У венгерских спортсменов и тренеров остались самые приятные воспоминания о II Европейских играх в Минске, их организация заслужила только похвал. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сегодня заявил министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе спортивного ведомства.

"У венгерских спортсменов и тренеров остались самые приятные воспоминания о Европейских играх. Знаю, что все было организовано на самом высоком уровне и заслужило только похвал, - отметил Петер Сийярто. - Приятно и то, что Венгрия завоевала на играх 19 медалей".

По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, он с интересом следил за чемпионатом Европы по биатлону, который прошел в "Раубичах", понимая, что Беларусь столкнулась с непростой ситуаций из-за аномально теплой зимы. Он провел аналогию, когда в 2017 году венгры вместо отказавшейся Мексики получили право провести чемпионат мира по водным видам спорта. "Прекрасно отдаю себе отчет, с чем столкнулись белорусские коллеги, и выражаю свое восхищение тем, как оперативно удалось решить все проблемы", - добавил Петер Сийярто. Он также отметил, что Венгрия, как и Беларусь, старается проводить много спортивных мероприятий, в том числе международных, поскольку это позволяет привлекать дополнительное внимание к стране, развивать различные виды спорта, приобщать людей к здоровому образу жизни.

Сергей Ковальчук в свою очередь подчеркнул, что сотрудничество двух стран в области спорта развивается активно: атлеты Беларуси и Венгрии постоянно участвуют в открытых первенствах и международных соревнованиях, которые проходят на территории обоих государств, проводят совместные учебно-тренировочные сборы.

"Нам есть чему поучиться друг у друга, и не только в организации и проведении спортивных мероприятий. Есть общие темы в области науки и медицины, образовательного процесса, использования современных технологий", - сказал министр спорта.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере туризма. Венгерский гость предложил наладить более тесные контакты между профильными агентствами и подготовить пакет документов, наполнив его конкретными планами и мероприятиями.-0-

Фото Министерства спорта и туризма