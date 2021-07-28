Организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" предложили признать террористической

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с законом "О борьбе с терроризмом" по предложению Комитета государственной безопасности генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

В Генпрокуратуре отметили, что это формирование создано в сентябре 2020 года под руководством гражданина Германии Хофмана Дениса Васильевича, 1986 года рождения. Цель ее деятельности - объединение радикально настроенных граждан для участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти и терактах в Беларуси.

Для вербовки и связи со сторонниками, а также совместного совершения преступлений были созданы Telegram-чаты и Telegram-каналы. В них подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранителям.

В качестве координаторов преступной деятельности выступали граждане стран Евросоюза и проживающие там граждане Беларуси.

"Руководители и активные участники этой структуры приступили к непосредственному совершению актов терроризма для дестабилизации общественного порядка, оказания насильственного воздействия на органы власти", - отметили в Генпрокуратуре.

С апреля 2021 года в сообществе обсуждали и планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта.

По фактам совершения членами этой организации терактов возбуждены и расследуются уголовные дела по ст.289 (акт терроризма) и ст.359 (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля) УК.-0-