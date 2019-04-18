Органы финансовых расследований Беларуси и Грузии обсудят направления сотрудничества

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси находится с официальным визитом в Грузии для обсуждения приоритетных направлений сотрудничества со Следственной службой Министерства финансов, сообщили БЕЛТА в КГК.
Планируется выработать совместные меры, направленные на противодействие налоговым (финансовым) правонарушениям и коррупционным преступлениям в экономической сфере. Будут рассмотрены вопросы противодействия схемам ухода от налогообложения и необоснованного возврата налога на добавленную стоимость, пресечения нелегального оборота подакцизной группы товаров, выявления правонарушений в сфере государственных закупок.
Кроме того, белорусы намерены изучить опыт использования грузинскими коллегами IT-технологий в оперативно-служебной деятельности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3708 BYN
|2.361 BYN
|2.367 BYN
|USD
|2.0953 BYN
|2.093 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.2774 BYN
|3.27 BYN
|3.278 BYN