Органы финансовых расследований Беларуси и Грузии обсудят направления сотрудничества

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси находится с официальным визитом в Грузии для обсуждения приоритетных направлений сотрудничества со Следственной службой Министерства финансов, сообщили БЕЛТА в КГК.

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Планируется выработать совместные меры, направленные на противодействие налоговым (финансовым) правонарушениям и коррупционным преступлениям в экономической сфере. Будут рассмотрены вопросы противодействия схемам ухода от налогообложения и необоснованного возврата налога на добавленную стоимость, пресечения нелегального оборота подакцизной группы товаров, выявления правонарушений в сфере государственных закупок.

Кроме того, белорусы намерены изучить опыт использования грузинскими коллегами IT-технологий в оперативно-служебной деятельности.-0-