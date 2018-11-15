Органы образования и здравоохранения должны активнее работать по профилактике наркопреступлений - Мицкевич

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы образования и здравоохранения должны активнее работать по профилактике наркопреступлений, заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Мицкевич на межведомственном координационном совещании по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня одних карательных мер явно недостаточно, отметил Валерий Мицкевич. "Основным барьером на пути распространения наркотиков должно стать тотальное неприятие их обществом, ведь наркоманами чаще становятся молодые люди, не осознающие опасность, которую таят в себе наркотики и психотропы. Поэтому работать здесь необходимо на упреждение по линии учреждений образования и здравоохранения, а также семьи", - сказал замглавы Администрации Президента.

Важное значение имеет совершенствование антинаркотической пропаганды. При этом, учитывая интересы молодежи, наряду с традиционными СМИ к этому вопросу следует активно подключать социальные сети и иные популярные виды интернет-ресурсов. Для эффективного противодействия наркотикам и наркомании необходима консолидация усилий всех заинтересованных ведомств, общественных объединений и граждан.

Вместе с тем, как отметил Валерий Мицкевич, проблема наркотиков актуальна для всех без исключения стран мира. Мировой наркотрафик оценивается в сумму около $800 млрд в год. Наркоторговля и наркомания несут в себе угрозу не только национальной безопасности, но и будущему человечества.

В Минске сегодня проходит межведомственное координационное совещание по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании. В его работе принимают участие руководители государственных органов, все заинтересованные, кто занимается профилактикой и борьбой с наркопреступлениями в стране.-0-