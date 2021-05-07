Органы прокуратуры ежедневно мониторят сообщения в интернете

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры осуществляют каждодневный мониторинг сообщений сети Интернет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Прокуроры напоминают, что любой шаг в интернете, будь то посещение определенного ресурса либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в социальной сети, их перепост или комментарий к ним, фиксируется. Это позволяет правоохранителям впоследствии установить того, кто совершил противоправное деяние, даже несмотря на меры по сохранению анонимности.

При этом подчеркивается: важно всегда помнить о культуре общения, в том числе в киберпространстве.

В Генпрокуратуре также привели примеры, когда за неправомерные действия в интернете возбуждены уголовные дела. Так, на одном из Telegram-каналов неустановленное лицо разместило оскорбительное сообщение в отношении представителя исполнительной власти. Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело по ст.369 УК.

Также был случай, когда на нескольких Telegram-каналах появилась в открытом доступе информация о частной жизни судей районных судов без их согласия. Эти сведения составляли личную тайну потерпевших, при этом стали доступны для прочтения неопределенному кругу лиц. Это повлекло причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших. В итоге прокуратуры Могилевской и Гомельской областей возбудили уголовные дела по ч.1 ст.179 УК.

В настоящее время организованы оперативно-следственные мероприятия для установления подозреваемых.-0-