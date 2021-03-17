Органы прокуратуры напоминают об ответственности за противоправные действия

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практика прокурорского надзора за законностью возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, подтверждает неизбежность привлечения к ответственности лиц, посягающих на порядок управления и общественную безопасность. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

В надзорном ведомстве сказали, что прокуратура ориентировала правоохранительные охраны на оперативное установление граждан, совершивших такие правонарушения и преступления, в том числе при помощи автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения.

К настоящему времени прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 человека, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 человек уже осуждены.

В прокуратуре обратили внимание, что совокупность оперативно-разыскных, следственных и надзорных мероприятий позволила должным образом, с соблюдением всех процессуальных сроков провести расследование в отношении граждан, которые признаны судом виновными.

Правоохранительные органы продолжают раскрывать преступления против общественной безопасности, которые произошли в 2020 году. При этом органы прокуратуры принимают дополнительные меры по активизации следствия, розыска виновных в противоправных деяниях, которые, вероятно, рассчитывали остаться неустановленными.

Так, в начале марта этого года задержан 30-летний житель Гомельской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство. Он 10 августа 2020 года организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.

В Генпрокуратуре привели и другие случаи, которые стали предметом уголовного преследования. В частности, в сентябре - ноябре 2020 года неработающий 35-летний житель Гродно в социальной сети "Одноклассники" и мессенджере Telegram разместил оскорбительные комментарии в отношении сотрудников правоохранительных органов из мести за выполнение ими служебных обязанностей и для воспрепятствования их законной деятельности. Он также отправлял должностным лицам исполкомов, сотрудникам ОВД, Следственного комитета, членам участковых избирательных комиссий сообщения с угрозами насилия к ним и их близким родственникам. Всего от действий мужчины пострадали 18 человек.

В октябре 2020 года житель Орши, пытаясь дестабилизировать общественный порядок, в одной из групп Telegram-канала подстрекал к акту терроризма: призывал к повреждению коктейлями Молотова здания КГБ и поджогу здания прокуратуры Ошмянского района. А в ноябре 2020 года в чате Telegram-канала один из фигурантов загрузил фотоизображение Государственного флага Беларуси в виде нацистской символики, тем самым надругавшись над госсимволикой. Еще один пример касается минчанки, которая в январе 2021 года представила на своей странице "ВКонтакте" текстовые сообщения с призывами к террористической деятельности, разжиганию социальной вражды, насильственным действиям к представителям правоохранительных органов.

В Генпрокуратуре обратили внимание, что каждый незаконный акт подвергается строгой правовой оценке. Прокуратура и впредь будет координировать работу правоохранительных органов для привлечения к ответственности каждого, кто посягнул на правопорядок, а также обеспечения в стране национальной и социальной безопасности, поступательного развития государства и общества.-0-