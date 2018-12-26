Оригиналы документов времен БССР представят на выставке в Национальном историческом музее

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная экспозиция к 100-летию БССР пройдет в Национальном историческом музее, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор музея Павел Сапотько.

"2019 год очень богат на знаковые события, в частности, юбилейные памятные даты. Одна из таких дат, которая будет широко отмечаться, - 100-летие БССР", - сказал Павел Сапотько. В связи с этим в музее готовится выставка, в основе которой будут артефакты из фондовых коллекций исторического музея, а также архивные материалы. Эти предметы собирались годами, десятилетиями. "Мы собрали уникальную коллекцию и рады этому событию, чтобы продемонстрировать наиболее знаковые артефакты, которые покажут определенный срез истории БССР", - добавил директор музея.

Прорабатывается концепция экспозиции, в качестве экспертов привлекаются специалисты Института истории Национальной академии наук. Через экспозицию будет отражена роль белорусов в Победе в Великой Отечественной войне, а также восстановление народного хозяйства, культурное строительство.

Важнейшие события будут отражены через оригиналы документов. В частности, на выставке будут представлены тексты обращения Центрального бюро белорусских секций РКП(б) "К белорусскому трудовому народу", резолюции 1-го съезда КП(б)Б о провозглашении Социалистической Советской Республики Беларуси, постановления 1-го съезда КП(б)Б о границах ССРБ, Манифест Временного революционного рабоче-крестьянского правительства Беларуси и др. Ключевые документы распечатают на больших баннерах. Будут представлены печати разных структур ССРБ и ЛитБела.

"Я думаю, что проект окажется достаточно успешным, - отметил Павел Сапотько. - Выставка будет проходить в течение месяца - примерно с середины марта до середины апреля".

Фактически все крупные события, которые будут проходить в 2019 году (это празднование 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, Международная неделя художественного образования ЮНЕСКО, Год книги в СНГ, Минская международная книжная выставка-ярмарка, Дни европейского наследия) найдут отражение в деятельности Национального исторического музея посредством различных мероприятий: выставок, встреч, научно-практических конференций, круглых столов.

Что касается знаковых событий 2018 года, Павел Сапотько отметил 100-летие ВЛКСМ. К этому юбилею во Дворце Независимости музеем была подготовлена выставка, которая показывала основные вехи истории - от становления комсомола до достижений БРСМ как его преемника. В экспозиции нашли отражение культурные события, известные стройки, роль комсомольцев-подпольщиков и партизан в годы Великой Отечественной войны, восстановлении народного хозяйства, создании промышленных предприятий в межвоенный период. Экспозиция была действительно интересной, она позволяла углубиться в сам феномен комсомола и понять, насколько это была богатая, яркая страничка в истории.-0-