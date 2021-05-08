Оркестр минской милиции поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии 9 Мая сотрудники столичной милиции совместно с духовым оркестром ГУВД Мингорисполкома навестили ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы поздравить с наступающим Днем Победы, поблагодарить их за боевой подвиг, непростой многолетний и плодотворный послевоенный труд и верное служение Родине, а также пожелать крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В этот день поздравили двух ветеранов: полковника в отставке Виктора Федоровича Костко и лейтенанта медицинской службы Лидию Кондратьевну Волкову. Им вручили продуктовые наборы и цветы, а также в честь такого знаменательного праздника духовой оркестр ГУВД Мингорисполкома сыграл под их окнами торжественный марш "День Победы".

"Такие встречи в преддверии Дня Победы для пожилых людей всегда особенные и проходят в теплой и душевной обстановке. Встречая гостей, ветераны рассказывали о своей жизни и делились воспоминаниями о событиях военного времени. Ветераны были очень признательны сотрудникам милиции за такое поздравление и внимание", - отметили в ГУВД.-0-