Орловский: грузопоток через границу в этом году увеличился на 10%

26 октября, Вороново /Корр. БЕЛТА/. Грузопоток через границу в этом году увеличился на 10%. Об этом сегодня во время открытия системы электронной очереди в пункте пропуска "Бенякони" сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на санкционное давление на нашу страну, экономика работает, страна остается привлекательной для транзита. Более того, транзит через Беларусь увеличивается. В этом году границу пересекли более 2 млн грузовых транспортных средств, что на 10% больше прошлогодних показателей", - сказал Владимир Орловский. С начала 2021 года на 12% возрос и товарооборот.

Владимир Орловский

По словам председателя ГТК, об успешности работы экономики, предприятий страны свидетельствует рост поступлений в бюджет таможенных платежей. В 2021 году в бюджет уже направлено более Br8 млрд, что на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Владимир Орловский отметил, что немало делается и для создания комфортных условий пересечения границы, в том числе это внедрение системы электронной очереди. Сегодня она начала работу в пункте пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе. Пункт пропуска стал седьмым по счету из тех, где внедрили аналогичную систему. В 2022 году электронная очередь начнет работать в пункте пропуска "Привалка", также расположенном на литовском направлении.-0-

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Фото Леонида Щеглова