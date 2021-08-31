Орловский: литовское направление - наиболее криминогенное в сфере контрабанды грузов

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сфере контрабанды грузов наиболее криминогенным направлением стало литовское. Об этом сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, сообщает БЕЛТА.

Владимир Орловский отметил, что таможня фиксирует больше нарушений при перемещении грузов. При этом часть правонарушений, которые ранее были присущи физическим лицам, пересекающим границу на легковых автомобилях, перешла к перевозчикам. В частности, некоторые виды товаров водители с нарушением пытаются провезти в кабинах грузовиков.

"Наиболее же проблемный и важный для нас участок - контрабанда грузов. Потому что это масштабно, это наносит вред экономике. Поэтому мы концентрируем свои усилия на организаторах, схемах нарушения законодательства. Как показывает практика, наиболее криминогенное направление в этом плане литовское. С Литвы, по нашей статистике, мы видим больше нарушений", - отметил Владимир Орловский.

Он подчеркнул, что нарушения фиксируются разного плана. "Это и занижение на литовских складах таможенной стоимости, чтобы потом минимизировать уплату платежей. Это и подмена одного товара другим, а также неуказание в документах одного из товаров, которые перевозятся в грузовом отсеке. И таких нарушений именно на литовском направлении много", - отметил председатель Государственного таможенного комитета.

Он привел и несколько примеров. В частности, в пункте пропуска "Котловка" на Br1,2 млн задержали компьютерную и аудиотехнику, которую перевозили под видом другого товара. Не так давно в пункте пропуска "Каменный Лог" без документов пытались ввезти партию одежды и обуви на сумму в Br320 тыс.

"Ухищрения у контрабандистов различные. Но и наш аппарат имеет опыт, возможности для предотвращения таких нарушений", - подчеркнул Владимир Орловский.

После анализа того, что основной поток нарушений идет с литовских складов, правительством было принято решение о применении электронных навигационных пломб для сопровождения грузов, которые следуют как в Беларусь, так и транзитом из Литвы. Постановление начало действовать с 30 августа. За первые сутки установлено более 300 электронных пломб.

"Система работает нормально. Пломба позволяет отслеживать движение товара до конечного пункта либо выезда из страны. Перевозчик не сможет отойти от маршрута, транспортное средство не смогут вскрыть: сигнал об этом сразу поступит оператору и на него отреагирует соответствующая группа. Безопасность повышается многократно", - рассказал Владимир Орловский. По его словам, нововведение позволит прикрыть наиболее опасное с точки зрения нарушений законодательства направление.

В центре внимания и борьба с незаконным оборотом наркотиков. С начала года выявлено 335 фактов незаконного перемещения наркотиков (за аналогичный период 2020 года - 207 случаев). Из незаконного оборота изъято более 433 кг наркотиков, что в пять раз больше, чем в прошлом году.-0-