Орловский: наш долг - брать на себя ответственность за будущее страны

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский с коллегами почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны у монумента "Врата памяти" мемориального комплекса "Тростенец". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

Руководитель комитета подчеркнул, что необходимо "хранить святую память о героях Великой Отечественной, преклоняться перед ними, учиться на их примере любить и беречь родную землю, рассказывать об их подвигах, вне зависимости сколько лет с 1945-го".

"Мы удостоены великой чести - быть наследниками Победы! И наш долг - брать на себя ответственность за будущее нашей страны, воспитывать молодое поколение с полным осознанием подаренной нам спокойной и счастливой жизни. Пусть уроки мужества, самоотверженности, упорного послевоенного труда предыдущих поколений служат примером, объединяют нас в добрых делах и труде на благо родной страны", - отметил Владимир Орловский.-0-