Осадки и до +10°С ожидаются в Беларуси 13 марта

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осадки и до 10 градусов тепла ожидаются в Беларуси 13 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед, по востоку страны слабая метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, по востоку - до минус 5. Днем будет 3-8 градусов тепла, по югу страны - до плюс 10.-0-

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