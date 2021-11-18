Осадки и до +11°С ожидается в Беларуси 19 ноября

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18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осадки и до 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно. На большей части территории пройдут осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами по западу 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6. Днем будет 5-11 градусов тепла, по северо-востоку - плюс 2-4.-0-
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