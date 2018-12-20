Осадки и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжительные осадки и гололедица ожидаются в Беларуси в предстоящие выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Декабрь в этом году подтверждает репутацию зимнего месяца, но погода не отличается стабильностью: морозы чередуются с оттепельной погодой", - отметили в Белгидромете.

В пятницу погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем. Местами ожидается туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 4-10 градусов, днем - от минус 5 до плюс 1.

22 декабря погодные условия будет определять циклон, который начнет смещаться через территорию Беларуси. Ожидаются продолжительные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем). Местами прогнозируется туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от минус 3 до плюс 3, по западу Брестской области она может повыситься до плюс 5.

В воскресенье, 23 декабря, Беларусь останется под влиянием циклона, центр которого переместится на территорию России. На большей части территории республики ожидается снег, мокрый снег, ночью по юго-востоку с дождем. Местами будет слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 2.

24 декабря в тыловой части циклона на территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью понизится до минус 2-9, днем будет 1-7 градусов мороза.

Во вторник, 25 декабря, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов мороза, при прояснениях местами воздух охладится до минус 12, температура днем будет от нуля до минус 7, по северо-востоку страны - не выше минус 9.-0-

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