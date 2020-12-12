Осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 13 декабря

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местами по республике 13 декабря ожидается гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно, во многих районах пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный умеренный до порывистого.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 градуса до минус 7. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.-0-

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