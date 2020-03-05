Осадки ожидаются в Беларуси в выходные

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на выходных на большей части территории пройдут дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в первой половине этой недели погоду формировали очень теплые воздушные массы с акватории Средиземного моря. Температурный фон в стране на 7-11 градусов превышал климатическую норму и соответствовал первой половине апреля. На многих метеостанциях Беларуси 3 марта были обновлены рекорды дня.

"Сегодня ситуация меняется. Холодный атмосферный фронт, сместившийся к нам с соседней Польши, начал медленно оттеснять очень теплый воздух на восток, за пределы Беларуси. Так, 6 марта, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по востоку страны сохранится влияние фронтальных разделов. Поэтому будет облачно с прояснениями", - отметили в центре.

Ночью и утром 6 марта по восточной половине республики ожидаются дождь и мокрый снег. Днем будет преимущественно без осадков, лишь в крайних восточных районах прогнозируются небольшие осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы местами будет туман и слабый гололед. Ветер ночью ожидается слабый, днем - умеренный. Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3 градусов, по юго-востоку - плюс 4-6 градусов, днем воздух прогреется до 5-11.

На предстоящих выходных под влиянием теплых воздушных масс с юга и малоподвижных фронтальных разделов на большей части территории страны пройдут дожди, только днем 8 марта атмосферное давление подрастет и облаков и осадков станет меньше. Местами прогнозируются туманы. Ветер в этот день будет умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов со знаком плюс, днем - плюс 7-14 градусов.

Как сообщили синоптики, в начале следующей недели скажется влияние области пониженного атмосферного давления, сформированной во влажной воздушной массе. В эти дни ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ночная температура составит минус 2 - плюс 5 градусов, днем воздух прогреется до 5-12.-0-

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