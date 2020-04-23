Осадки ожидаются в Беларуси в выходные

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в выходные на большей части территории пройдут дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Со сменой воздушных потоков во второй половине недели в Беларусь начал поступать более теплый воздух, что повлекло повышение температурного фона. Уже в среду среднесуточная температура оказалась на 1-3 градуса выше климатической нормы, а максимальная температура достигала отметок 12-18 градусов тепла. Под влиянием периферии антициклона существенных осадков не было", - отметили синоптики.

В конце недели и предстоящие продолжительные выходные дни погода в стране изменится. Фон атмосферного давления будет понижаться, что приведет к увеличению облачности, а неустойчивые воздушные массы и атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря, принесут кратковременные дожди.

В пятницу, 24 апреля, ночью еще будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет плюс 1-7 градусов, в отдельных районах по югу - от нуля до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 12-18 градусов, по юго-западу - до плюс 20.

В субботу, 25 апреля, кратковременные дожди различной интенсивности ожидаются на большей части территории страны. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью будет плюс 2-8 градусов, днем - плюс 9-16, по юго-востоку - до 18 тепла.

В воскресенье и понедельник территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, ожидается распространение прохладной и влажной воздушной массы. В отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха вновь понизится: ночью будет в основном минус 4 - плюс 3 градуса, днем - плюс 8-15 градусов, только по юго-западу страны воздух прогреется до плюс 17.

Во вторник и среду с Западной Европы ожидается перемещение фронтальных разделов. Местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами, прогнозируется неустойчивый температурный режим.-0-

Прогноз погоды на неделю