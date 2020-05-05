Осадков в апреле выпало в три раза меньше нормы - Белгидромет

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осадков в Беларуси в апреле выпало в три раза меньше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"За апрель в среднем по Беларуси выпало 13,1 мм осадков, что составило 33,6% климатической нормы. Дефицит увлажнения отмечался по всей территории страны. Наиболее увлажненными оказались Витебская и Могилевская области, где выпало по 16,9 мм осадков (44 и 42% нормы соответственно). Наиболее засушливой стала Гомельская: за месяц выпало 7,9 мм, или 19% нормы. В ранжированном ряду наблюдений от самого сухого к самому влажному апрель 2020 года занял четвертое место. Самым засушливым был апрель 2019-го со средней по стране суммой осадков 7 мм", - рассказали в Белгидромете.

Средняя по стране температура воздуха в апреле составила плюс 6,8, что на 0,5 градуса ниже климатической нормы. На протяжении трех декад температурный режим был неоднородным. В первой декаде средняя температура воздуха составила плюс 6,2, превысив норму на 1,3 градуса. Вторая и третья декады были холоднее обычного на 2,1 и 0,7 градуса соответственно. Дневные температуры большую часть месяца в основном превышали 10-градусную отметку, а в наиболее теплые сутки днем столбик термометра поднимался до плюс 15-20 и выше. Ночи были прохладными: температуры в основном находились в пределах от минус 8 до плюс 4, в отдельные сутки поднимаясь до 5 градусов тепла и выше.

На реках страны в апреле отмечался в основном спад уровней воды. На Днепре у Могилева и Жлобина, Березине у Бобруйска, Соже у Гомеля ухудшились условия для работы речного транспорта: уровни воды опустились ниже отметок, лимитирующих судоходство. На большинстве рек бассейнов Немана, Западного Буга, Днепра, Березины, Сожа и Припяти уровни воды опустились ниже минимальных многолетних значений за апрель.

Водность рек на территории страны была значительно меньше обычной для этого времени года. Это обусловлено дефицитом осадков в апреле и окончанием весеннего половодья в текущем году раньше обычных сроков. "В дальнейшем, в случае дефицита осадков, низкая водность рек сохранится, что будет способствовать ухудшению экологического состояния рек и навигации", - отметили в Белгидромете.-0-

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