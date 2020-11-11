Осень блестящих побед для участников игры "Блиц"

Эта осень приятно удивляет участников игры "Блиц": новые яркие победы и множество сбывшихся желаний благодаря играм "Спорт-пари".

24 октября в тираже 2231 и в одной тиражной серии впервые в истории этой игры сразу два участника из Гродно стали обладателями выигрышей, каждый из которых составил 10 000 белорусских рублей. Для многих победа в электронных интерактивных играх – это приятная возможность осуществить не только собственную мечту, но и своей семьи!

Сергей участвует в играх "Спорт-пари" уже три года и регулярно делает ставки на свои любимые числа. Победитель выбрал "Спорт-пари" из-за простых и понятных правил игр, а также частых розыгрышей "Блиц".

В планах Сергея из Гродно – свадьба. И эта мечта исполнится благодаря победе вместе со "Спорт-пари".

Остальным участникам игр победитель желает не сдаваться: ведь рано или поздно победа приходит к каждому!

Елена из Гродно, благодаря победе в том же тираже №2231 игры "Блиц", купит дачу. Первой эмоцией участницы после проверки чек-прогноза было удивление, и только потом – радость от победы.

Победительница участвует в числовых играх совсем недавно. "Спорт-пари" выбрала потому, что интересен сам процесс. Всем участникам игр Елена напоминает: чтобы победить, нужно сделать ставку!

Сергей из Осиповичей благодаря победе в тираже 2214 игры "Блиц" отправится в долгожданный отпуск и осуществит свою мечту о путешествиях. Мужчина принимает участие в играх, потому что знает о социальных проектах компании и ему приятно вместе со "Спорт-пари" помогать тем, кто в этом особенно нуждается. Ведь часть выручки от каждой разыгранной ставки направляется на развитие детского спорта, поддержку социальных проектов и других инициатив.

Начало ноября стало продолжением доброй традиции белорусов побеждать накануне праздников: 5 ноября в тираже №2243 игры "Блиц" замечательную победу и 100 000 рублей принесла ставка, сделанная в Брагине. Команда "Спорт-пари" поздравляет победителя и с нетерпением ожидает его звонка на горячую линию – 143 – для организации выплаты выигрыша в полном объёме.

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 698 000 рублей. Более 336 000 рублей получили участники "Блиц", более 83 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 117 000 рублей – участники "КЕНО", более 109 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 46 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объёме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 2 287 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 116 000.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

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