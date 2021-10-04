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04 октября 2021, 09:00

Осень – хорошее время для инвестиций! В Minsk World – три новых дома! И СКИДКИ на коммерческую недвижимость!

Настало время приобретать жилую и коммерческую недвижимость на самых выгодных условиях! Этой осенью в многофункциональном комплексе Minsk World клиентов ждет отличное предложение!

Сразу три новостройки открывают для вас двери в мир комфорта! Это практически готовые дома "Торонто" в квартале "Северная Америка", "Сингапур" в квартале "Азия" и "Нур-Султан" в квартале "Евразия"!

"Торонто" планируется сдать в ноябре этого года, а "Сингапур" и "Нур-Султан" - в конце года.

ВНИМАНИЕ!!! На старте продаж действует СКИДКА - до 60 BYN за мІ при единовременной оплате! Также в эти дни в Minsk World действует ОСЕННЯЯ АКЦИЯ – скидка на КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВО ВСЕХ ДОМАХ составит до 600 BYN м².

Стать владельцем недвижимости в этих новостройках можно:

· В кредит от ведущих банков страны

· В рассрочку до 60 месяцев

· За собственный средства

Больше информации – у наших менеджеров! Вы можете связаться с ними по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. Но лучше приходите в офисы продаж по адресу Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Специалисты работают ежедневно, чтобы вы могли выбрать любое удобное для визита время!

Обратиться за консультацией и заключить договор могут не только жители Минска, но и регионов! Наши менеджеры по продажам работают в 47 городах страны!

Выбирайте свой дом – и получайте сразу все плюсы недвижимости многофункционального комплекса Minsk World! Главные из них – транспортная доступность и собственная инфраструктура.

Расскажем подробнее, чтобы вы могли оценить перспективы жизни в Minsk World.

· Транспортная доступность

Комплекс будет удобным как для автомобилистов, так и для тех, у кого нет машины.

В пешей доступности от Minsk World находится станция метро "Ковальская Слобода", а прямо в границах комплекса строится станция "Аэродромная". Кроме того, по периметру каждого квартала появятся остановки общественного транспорта.

На машине добраться до центра и в сторону МКАДа можно будет по улицам Аэродромная и Кижеватова. Важные столичные магистрали очерчивают границы комплекса с двух сторон.

Например, улица Кижеватова проходит рядом с кварталами "Азия" и "Северная Америка", где находятся дома "Сингапур" и "Торонто" соответственно.

· Инфраструктура

Особое внимание в концепции Minsk World уделено благоустройству и созданию собственной инфраструктуры. Комплекс возводится по принципу "город в городе", а значит все необходимые для комфортной жизни объекты будут в пешей доступности.

Практически в каждом квартале появится новое учреждение образования – всего будет построено 7 школ и 13 детских садов. Так, в центре квартала "Северная Америка" запроектирована школа, а в кварталах "Азия" и "Евразия" - детские сады.

Детский сад в комплексе Minsk World!
Детский сад в комплексе Minsk World!

Возле каждого дома – спортивные и детские площадки. Медицинский центр, взрослая и детская поликлиника, кафе и магазины, спортивные залы и аптеки будут в пешей доступности. До них не придется ехать, а можно будет просто прогуляться пешком.

Детская площадка возле дома "Стамбул" квартала "Южная Европа"
Детская площадка возле дома "Стамбул" квартала "Южная Европа"
Спортивная площадка в квартале "Центральная Европа" возле домов "Прага" и "Варшава"
Спортивная площадка в квартале "Центральная Европа" возле домов "Прага" и "Варшава"

Центром притяжения Minsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним. Здесь смогут отдыхать и работать сотни белорусов и иностранцев.

Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним
Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним
В центре комплекса запроектирован шикарный парк
В центре комплекса запроектирован шикарный парк

Через дорогу запроектирован шикарный парк с фонтанами и аттракционами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных.

А теперь давайте поближе познакомимся с домами!

Дом "Торонто" - стильный и респектабельный
Дом "Торонто" - стильный и респектабельный

Если вы приобретете недвижимость в доме "Торонто", то получите квартиру в эксклюзивной новостройке в практически готовом квартале "Северная Америка"16 этажей и всего 120 квартир! Все квартиры с панорамными окнами и свободной планировкой, площадью от 30 до 65 м².

Ценителям оригинальных дизайнерских решений дом обязательно понравится. В оформлении фасада использованы черный и желтый цвет, новостройка выглядит просто, строго и респектабельно. Похожее впечатление остается и при входе в лобби – стильное дизайнерское оформление идеально дополняет стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната с пеленальным столиком.

Таким будет лобби дома "Торонто"
Таким будет лобби дома "Торонто"
Идеальный пример сочетания стиля и функциональности
Идеальный пример сочетания стиля и функциональности

Подъезды сквозные, крыльцо с обеих сторон находится на уровне земли, так что в подъезд можно легко закатить коляску или велосипед.

В доме два лифта, один из которых – панорамный. Пользоваться таким – одно удовольствие!

На первом этаже дома есть коммерческие помещения. Здесь появится магазин и кафе, чтобы жильцы могли получить сервис высокого уровня не выходя из дома.

Так будет выглядеть квартал "Евразия" с высоты птичьего полета
Так будет выглядеть квартал "Евразия" с высоты птичьего полета

Есть коммерческие помещения и на первом этаже дома "Нур-Султан" в квартале "Евразия". Здесь можно приобрести недвижимость для создания нового бизнеса или развития уже существующего. Minsk World востребован не только у белорусов, но и у иностранцев, поэтому проходимость может быть очень высокой!

Яркая, похожая на небоскреб, новостройка находится в квартале "Евразия". Высота – 25 этажей, квартиры с панорамными окнами и свободной планировкой, площадь варьируется от 27 до 74 м². В квартирах на втором этаже есть открытые террасы со прозрачными козырьками. Здесь можно организовать летнюю зону отдыха, приглашать сюда друзей или проводить уютные вечера с родными и близкими.

В новостройке три лифта, один из которых –панорамный грузоподемностью 1000 кг.

В лобби дома "Нур-Султан" будет очень красиво
В лобби дома "Нур-Султан" будет очень красиво

Во всех домах Minsk World оформлены дизайнерские лобби со стойкой консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой. Дом "Нур-Султан" - не исключение. Главное отличие – красивый интерьер в стиле столицы Казахстана.

Так будет выглядеть квартал "Азия" с высоты птичьего полета
Так будет выглядеть квартал "Азия" с высоты птичьего полета

В доме "Сингапур", который строится в квартале "Азия", тоже есть на что обратить внимание! На первом этаже новостройки – квартиры с отдельными входами и высотой потолков 3 метра!

Всего в доме "Сингапур" - 16 этажей, все квартиры с панорамными окнами и свободной планировкой площадью от 27 до 74 м². В некоторых квартирах есть террасы, "французские" и открытые балконы, остекленные лоджии.

До квартир жильцов доставят два лифта, один из которых – панорамный, грузоподъемностью до 1000 кг. Подобный лифт – идеальный пример того, как архитекторы комплекса сочетают стильный дизайн и функциональность.

Шикарное лобби дома "Сингапур"
Шикарное лобби дома "Сингапур"

Отметить эту особенность вы сможете и в лобби дома "Сингапур", оформленное в стиле одного из самых технологичных городов мира. Для удобства жильцов в лобби также расположена стойка консьержа, зона отдыха, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных, а также байк-бокс для велосипедов и колясочная.

Чтобы купить квартиру в практически готовых домах "Торонто", "Нур-Султан" и "Сингапур", обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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