Осенние дни наблюдения за птицами проходят в Беларуси

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенние дни наблюдения за птицами EuroBirdwatch-2019 проходят в Беларуси 5-6 октября, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Миллионы птиц сейчас покидают Европу и направляются к местам зимовки, поэтому можно увидеть множество видов, даже редких. Цель EuroBirdwatch - познакомить местных жителей с перелетными птицами, их потребностями на местах гнездования, проблемами на пролетных путях и в районах зимовки в Средиземноморье и Африке. Для участия достаточно взять бинокль или подзорную трубу, выйти в парк, поле, лес или к водоему, пересчитать увиденных птиц и определить их виды. Сообщить о своих наблюдениях можно до 16.00 6 октября через онлайн-форму на сайте АПБ. Также можно прислать электронное сообщение АПБ на адрес ptushki.org@gmail.com.

Во время EuroBirdwatch-2019 в Минске 6 октября пройдет чемпионат Беларуси по фотобердингу. В отличие от обычного бердвотчера, который наблюдает за птицами в бинокль, задача фотобердера - сфотографировать птиц в естественных условиях. Чтобы выиграть чемпионат, нужно за пять часов (с 8.00 до 13.00) сфотографировать как можно больше разных видов птиц. За каждый вид участник получает баллы. Для того чтобы получить максимальное количество баллов, необходимо не только сделать снимок, но и правильно определить вид птицы. Кроме первого, второго и третьего призовых мест отдельно будет выбран лучший снимок чемпионата. Как и на предыдущих соревнованиях, жюри может ввести дополнительные номинации и отметить еще несколько интересных фото или участников. Победители получат призы.

EuroBirdwatch - ежегодная акция, которая проходит уже в 26-й раз. В Беларуси в 2018 году ее участники за два дня увидели более 27 тыс. птиц.-0-