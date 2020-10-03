Осенние дни наблюдения за птицами проходят в Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенние дни наблюдения за птицами EuroBirdwatch-2020 проходят в Беларуси 3-4 октября, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Осенняя миграция птиц продолжается. Приглашаем проводить их в долгий путь на юг и поучаствовать в Осенних днях наблюдения за птицами (EuroBirdwatch). Это крупнейшая акция глобальной ассоциации природоохранных организаций BirdLife International. Стать ближе к природе и птицам, познакомиться с перелетными видами, их проблемами на пролетных путях и в районах зимовки в Средиземноморье и Африке - ради этого тысячи людей во всей Европе уже 27-й год выходят каждые первые выходные октября и считают птиц вместе", - сказали в АПБ.

Для участия достаточно взять бинокль или подзорную трубу, выйти в парк, поле, лес или к водоему, пересчитать увиденных птиц, определить их виды и записать. Перечень специальных экскурсий для наблюдения за птицами, которые организует АПБ, размещен на сайте организации.

Сообщить о своих наблюдениях можно до 16.00 4 октября через онлайн-форму на сайте АПБ. Также можно прислать электронное сообщение АПБ на адрес ptushki.org@gmail.com.

В прошлом году участники акции в Беларуси насчитали более 23 тыс. птиц 117 видов. Каждый участник в среднем наблюдал около 20 особей.-0-