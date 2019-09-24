Осенние дни наблюдения за птицами пройдут в Беларуси 5-6 октября

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенние дни наблюдения за птицами EuroBirdwatch-2019 пройдут в Беларуси 5-6 октября, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Миллионы птиц сейчас покидают Европу и направляются к местам зимовки, поэтому можно увидеть множество видов, даже редких. Цель EuroBirdwatch - познакомить местных жителей с перелетными птицами, их потребностями на местах гнездования, проблемами на пролетных путях и в районах зимовки в Средиземноморье и Африке. Для участия достаточно взять бинокль или подзорную трубу, выйти в парк, поле, лес или к водоему, пересчитать увиденных птиц и определить их виды.

Сообщить о своих наблюдениях можно до 16.00 6 октября через онлайн-форму на сайте АПБ, которая станет доступна в 7.00 5 октября. Также можно прислать электронное сообщение АПБ на адрес ptushki.org@gmail.com.

EuroBirdwatch - ежегодная акция, которая пройдет уже в 26-й раз. В Беларуси в 2018 году ее участники за два дня увидели более 27 тыс. птиц.-0-