Осенние каникулы начинаются у белорусских школьников

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенние каникулы в белорусских школах пройдут с 1 по 9 ноября, сообщает БЕЛТА.

Много мероприятий в дни школьных каникул будут посвящены Году малой родины. "Это может быть работа по наведению и поддержанию порядка на земле, благоустройство территорий, разнообразные культурно-массовые и спортивные мероприятия и др. Традиционно активизируется туристско-краеведческая и поисково-исследовательская деятельность, волонтерское движение", - отметили в Министерстве образования.

Минобразования рекомендует школам уделить на каникулах внимание трудовой и профориентационной работе. Организовать ее можно в активном сотрудничестве с профессиональными колледжами, вузами, учреждениями дополнительного образования детей и молодежи, предлагают в министерстве.

В Беларуси продолжается героико-патриотическая акция "Великой Победе - 75!". "Рекомендуется продолжить работу с учащимися по благоустройству воинских захоронений, памятников, мемориальных комплексов, по созданию виртуальных маршрутов и карт-схем памятных мест военной истории", - сказали в Минобразования.

Кроме того, министерство нацеливает школы на то, чтобы максимально задействовать образовательный потенциал родительских клубов, применяя активные формы работы, индивидуальные консультации и беседы.

В Беларуси в этом году в школах учатся 1 млн 30 тыс. ребят. Из них 115 тыс. первоклассников.-0-