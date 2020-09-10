10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенний бал состоится 12 ноября в БГУ. Мероприятие направлено на формирование нравственного и эстетического воспитания молодежи и возрождение классических танцевальных традиций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками красочного события станут около 100 студентов, из числа которых сформируют 50 пар. Этикет бала будет соблюден, джентльмены предстанут в смокингах, а их дамы - в элегантных вечерних платьях. Музыкальным оформлением избрана классическая музыка, а танцевальная программа включит традиционные бальные композиции. Кульминацией вечера станет объявление короля и королевы бала.

К участию приглашаются студенты 2-5 курсов, а также магистранты БГУ, имеющие успехи в научной, общественной, культурной и спортивной деятельности университета. Заявки принимаются до 17 сентября. В течение месяца все участники пройдут танцевальную подготовку под руководством приглашенных хореографов.

Организаторами мероприятия выступают студенческий союз и управление воспитательной работы с молодежью БГУ.-0-