Оснащение белорусских спасателей не уступает лучшим мировым образцам - Ващенко

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время доклада главе государства министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко затронул тему укомплектования спасателей оборудованием. В программе "Разговор у Президента" он подчеркнул, что все необходимое пожарное оснащение производится в Беларуси и не уступает лучшим мировым образцам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

При этом в докладе Президенту Владимир Ващенко обозначил определенные проблемы оснащения в авиации. "Он (Президент. - Прим. БЕЛТА) сказал: вносите предложения - будем по возможности помогать", - рассказал министр.

Глава МЧС считает тяжелую технику одним из главных достижений ведомства в совместных разработках с НАН Беларуси, промышленными предприятиями - изготовителями пожарного оборудования. Именно она позволила отказаться от строительства водоемов. "Мы практически на колесах привозим "водоемы" и без поиска водоснабжения можем тушить пожары. Наверняка, это абсурдность - строить водоемы в стране, где более 10 тыс. озер и 20 тыс. рек. Мы, строя водоемы, зарываем огромные деньги", - пояснил Владимир Ващенко.

По его словам, около пяти лет назад инициативу по созданию и укомплектованию такой техникой всех регионов Беларуси поддержал Президент. На сегодня в каждом из районов имеются минимум по две цистерны тяжелого типа, которые позволяют оперативно реагировать на пожары и ликвидировать их.

Министр подчеркнул: белорусские спасатели укомплектованы всей необходимой техникой (пожарными цистернами, автолестницами, автомобилями быстрого реагирования) отечественного производства. "То же и с экипировкой спасателей. Если мы раньше закупали каски, боевое оборудование, боевую одежду, пояса, стволы, то сегодня мы все производим у себя в стране. И оно не уступает лучшим мировым образцам, но при этом гораздо дешевле", - подчеркнул Владимир Ващенко.

По его словам, министерство постоянно взаимодействует с предприятиями, которые занимаются производством боевой одежды, форменного обмундирования. Форму спасателей по возможности постепенно дополняют необходимыми элементами, например, налокотниками, наколенниками, специализированной обувью с антипрокольной подошвой и антиударными носками.-0-