Оснащение областных судов системами аудио- и видеофиксации завершат к осени

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оснащение всех судов областного звена системами аудио- и видеофиксации завершат к осени, сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"К осени текущего года мы должны завершить оснащение современными системами для аудио- и видеофиксации судебных заседаний всех судов областного звена. В ряде районных судов, Верховном суде такие системы уже существуют, этот процесс будет продолжаться", - сказал Валерий Калинкович.

Прошлой осенью парламентом был принят в первом чтении законопроект, который позволит перейти от составления подробных бумажных протоколов судебного заседания к аудио- и видеофиксации судебных процессов практически во всех видах судопроизводства.

Как сообщалось, поправки, которые закрепляют возможность аудио- и видеозаписи судебных процессов, вносятся в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Аудио- и видеофиксация судебных процессов и каждого процессуального действия вне заседания станут обязательными. Одновременно будет составляться краткий протокол в письменной форме. Так будет легче работать с записью судебного процесса, проверять обоснованность и законность принятого решения. При этом законопроектом предлагается сохранить возможность ведения текстового протокола, если, например, необходимое аудио-, видеооборудование внезапно вышло из строя.-0-