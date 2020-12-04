Оснащение спасательных станций позволяет оперативно помочь терпящим бедствие на воде - ОСВОД

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оснащение спасательных станций позволяет оперативно оказать помощь терпящим бедствие на воде, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Храпков.

"На каждой спасательной станции имеются спасательные доски, которые оснащены спасательными веревками, веслом, багром и альпенштоками", - рассказал Дмитрий Храпков.

По его словам, на вооружении у столичных спасателей ОСВОД также два аэроглиссера "Пиранья". "По льду аэролодка разгоняется до 150 км/ч, по воде до 70 км/ч. Это позволяет оперативно оказывать помощь терпящим бедствие. У нас есть сонар с датчиком на 360 градусов, позволяющий искать людей. Кроме того, работники спасательных станций постоянно ведут профилактическую работу с населением", - отметил начальник службы.

Вместе с тем, как добавил председатель Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Стаселько, любая профилактическая работа не будет результативной, если сами граждане не станут соблюдать правила безопасности на воде и контролировать своих детей. "На сегодняшний день у нас в принципе гуманный подход. Отсутствует административная ответственность за то, что человек нарушает запрет выходить на лед. Поэтому избежать трагедии человек может сам", - подчеркнул он.-0-

Все материалы круглого стола здесь