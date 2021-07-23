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23 июля 2021, 13:22

Основная причина неявки на ЦТ в основной день - плохое самочувствие - Вайтехович

Фото из архива
Фото из архива
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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основная причина неявки на ЦТ в основной день - плохое самочувствие, сообщила в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

"Мы очень плотно взаимодействуем с организационными комиссиями, которые работают по допуску либо недопуску абитуриентов к сдаче ЦТ в резервные дни. Как правило, большинство абитуриентов - по медпоказаниям. Следующая достаточно большая группа (и мы это видим по письмам, которые к нам приходят из спортивных федераций) - это ребята, которые отстаивают честь страны на соревнованиях всех уровней. У нас есть категория абитуриентов, которые уезжают в служебные командировки. Там тоже пишется соответствующее письмо, что только они имеют право и должны быть в этой зарубежной командировке. Есть еще категория - где неявка связана с транспортным сообщением. Например, сломался автобус и имеется определенная справка. Таким абитуриентам, конечно, дается допуск к сдаче ЦТ в резервные дни", - рассказала Наталья Вайтехович.

Вместе с тем есть и отказы. "Это связано с тем, что абитуриент просто без всякой причины приходит в резервный день. В этом году у нас даже был случай, когда абитуриент настолько серьезно готовился к сдаче ЦТ, что даже не явился на комиссию. То есть он в резервный день просто пришел с тем пропуском, который был выписан на основной день. Конечно, это обоснованный отказ", - отметила замдиректора.

Всего в этом году на ЦТ зарегистрировались 62,6 тыс. человек, приняли участие более 60 тыс. Удалено за нарушения (с учетом резервных дней) 11 человек. Не прошли по медпоказаниям 16.

Как и в предыдущие годы, больше всего абитуриентов регистрировались на русский язык, математику. Среди иностранных языков лидировал английский язык.

В этом году абсолютный результат на ЦТ - 100 баллов - показали 379 участников в 403 тестированиях по 13 учебным предметам. Максимальный результат по 2 учебным предметам показали 24 абитуриента, в 2020 году - 15. По одному учебному предмету 100 баллов набрали 355 абитуриентов, в 2020 году - 308.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с белорусского языка. Последнее испытание по основному графику по всемирной истории (новейшее время) прошло 8 июля. Также были определены три резервных дня - 14, 16 и 18 июля.-0-

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