Основной версией инцидента с самолетом становится западная провокация - Дзермант

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной версией инцидента с самолетом становится западная провокация. Таким мнением с подписчиками своего Telegram-канала поделился научный сотрудник Института философии Национальной академии наук политолог Алексей Дзермант, комментируя расследование на телеканале ОНТ об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске, сообщает БЕЛТА.

"В свете признаний Протасевича основной версией инцидента с самолетом становится западная провокация с целью дискредитации Беларуси и создание повода для введения новых санкций. Могли ли белорусские власти его не задерживать? Нет, не могли - и решение, и операция по задержанию Протасевича и Сапеги все же были единственно верными. Информации получено очень много", - отметил эксперт.

По его словам, в этой истории есть и широкий международный контекст. "На Западе по всем фронтам поднимают ставки перед встречей Путина и Байдена, возлагая ответственность за инцидент и на Россию. Не было бы самолета, было бы что-то другое. Там просто создают и ищут поводы для того, чтобы и дальше давить на Россию и Беларусь вместе и по отдельности. Искусственно нагнетают напряженность и специально создают международные кризисы", - отметил Алексей Дзермант.-0-

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