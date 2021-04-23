Основные направления научно-инновационной деятельности НАН до 2025 года определены в Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило государственную программу "Научно-инновационная деятельность Национальной академии наук Беларуси" на 2021-2025 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 апреля 2021 года №238, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Программа направлена на развитие научно-инновационной деятельности и совершенствование инфраструктуры Национальной академии наук Беларуси. В нее включено 6 подпрограмм по разным направлениям, включая генетику, ботанику, ЖКХ, полярные исследования. В планах НАН - подготовить и провести в Беларуси в 2023 году XXXV заседание Совета управляющих национальных антарктических программ, создать информационную систему для расчетов с абонентами-юрлицами за коммунальные услуги, доработать автоматизированную инфосистему историко-культурного наследия Беларуси и ее контент по разделам наследия. Планируется также развивать Центральный ботанический сад НАН и Белорусскую антарктическую станцию.

На реализацию программы предполагается направить около Br72,5 млн.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-