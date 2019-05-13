Основой геронтологической службы в Беларуси станут врачи общей практики - Минздрав

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие геронтологической службы в Беларуси будет базироваться на подготовке врачей общей практики. Об этом сообщила сегодня журналистам член президиума ОО "Белорусский союз женщин", начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.
В Беларуси ведется разработка стратегии активного долголетия, над которой работают несколько министерств, а также общественные объединения. Инициатива подготовки стратегии исходит от ОО "Белорусский союз женщин", а курирует процесс Министерство труда и социальной защиты.
"Минздрав делает акцент на здоровье людей старшего возраста. Это сочетанная патология, заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательной системы. Одним из разделов в обязательном порядке прописываем психическое здоровье людей старшего возраста, - уточнила Елена Богдан. - Будем развивать службу геронтологии, в том числе за счет подготовки специалистов, прежде всего врачей общей практики. Уже завершается оснащение их рабочих мест необходимым оборудованием".
Как ранее сообщала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, проект национальной стратегии в интересах пожилых граждан должен быть внесен на рассмотрение в Совет Министров в октябре этого года.-0-
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