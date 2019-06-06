6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особо охраняемые природные территории к 2035 году должны составить не менее 9% от площади Беларуси, заявил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА.

"В области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия наши основные цели - предотвращение сокращения видов, устойчивое использование биологических ресурсов, дальнейшее восстановление нарушенных экосистем. К приоритетным мерам относится оптимизация системы особо охраняемых природных территорий и достижение к 2035 году их площади не менее 9% от территории страны, разработка и апробация технологий по восстановлению нарушенных экосистем, предотвращение инвазии чужеродных видов. Также необходимо обеспечить восстановление численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, поддержание генетического разнообразия в объемах, необходимых для дальнейшего устойчивого существования", - сказал Андрей Худык.

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Во время пресс-конференции

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