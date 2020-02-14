14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особо охраняемые природные территории занимают 9% площади Беларуси, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на итоговом заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.
"В прошлом году площадь особо охраняемых природных территорий продолжала расти и достигла 9% от общей площади территории страны (по итогам 2018 года было 8,9%. - Прим. БЕЛТА). Это соответствует установленному показателю национальной безопасности в экологической сфере", - сказал Андрей Худык.
На 1 января 2020 года в Беларуси функционирует 1297 особо охраняемых природных территорий общей площадью 1870,1 тыс. га.
В 2019 году постановлениями Совета Министров были преобразованы республиканские заказники "Лебяжий", "Бабиновичский" и "Козьянский". Также подготовлены проекты постановлений правительства по преобразованию трех заказников республиканского значения: "Фаличский Мох", "Выдрица" и "Сервечь".-0-
Фото Максима Гучека