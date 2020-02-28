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28 февраля 2020, 09:00

Особый шарм "Квебека": в столичном комплексе "Минск Мир" стартуют продажи квартир нового дома

Квебек часто называют самым необычным городом североамериканского континента. Ни в Канаде, ни тем более в США нет ничего похожего. По статистике, 94% жителей Квебека считают родным языком французский. В городе есть средневековая французская крепость, а также сохранилась историческая "европейская" застройка трехсотлетней давности. И все же Квебек - отнюдь не повторение Франции. Он особенный. И потому так любимый туристами! И таким же колоритным, узнаваемым обещает стать дом "Квебек" в квартале "Северная Америка". Продажи квартир нового здания стартовали сегодня в комплексе "Минск Мир"!

Старт продаж - лучшее время для покупки квартир, ведь именно в это время приобрести собственное жилье в новеньком доме можно по самым выгодным ценам! Весомый аргумент, чтобы побыстрее определиться с решением тем, кто мечтал о своей квартире!

Но начать знакомство с "Квебеком" лучше всего на сайте компании-застройщика, открыв страницу комплекса "Минск Мир". В раскладке домов, в которых есть квартиры в продаже - уже девять кварталов! И растет "Минск Мир" высокими темпами - буквально на глазах.

К слову, проследить, как продвигается строительство всего комплекса и как быстро прибавляются этажи конкретных домов, можно с помощью видео-тура на этом же сайте.

Самый масштабный комплекс Европы "Минск Мир" создается по принципу "город в городе", который подразумевает, что все доступное для комфортной городской жизни здесь будет в шаговой доступности.

Многофункциональный комплекс "Минск Мир"
Многофункциональный комплекс "Минск Мир"

Школы или детские сады - буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны будут радовать его жителей.

Квартал "Северная Америка"
Квартал "Северная Америка"

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими игровыми площадками. Он станет любимым местом жителей комплекса - как для романтических свиданий, так и для семейных прогулок.

Дворы комплекса будут свободны от сквозного движения машин, а хранить свои автомобили владельцам предложат либо на открытых парковках по периметрам кварталов, либо на паркингах. Первый паркинг вместимостью около 800 автомобилей, к слову, был сдан здесь в эксплуатацию еще полгода назад.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Жителям наверняка придется по душе огромный торгово-развлекательный центр "Мара Молл", в котором будут представлены как магазины ведущих брендов мира и производителей Беларуси, так и развлечения на любой вкус и возраст.

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World - место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч прямых и косвенных новых рабочих мест для всей страны.

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

В квартале "Северная Америка" строительство развернуто самое активное - работы ведутся сразу на девяти объектах!

Здесь уже практически распроданы квартиры в двух первых домах, поступивших в продажу - "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско". Активно также покупается жилье в домах "Лос-Анджелес", "Новый Орлеан" и "Ванкувер". Ничего удивительного - большинство домов квартала запланировано сдать уже в этом году!

Интерес покупателей объясним, ведь преимущества квартала "Северная Америка" очевидны. Рядом - остановки общественного транспорта и две будущие станции метро, так что добраться в любой район города жители смогут с легкостью!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Здесь появятся сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах - детские сады.

Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени.

Современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени
Современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени

В шаговой доступности окажется новый городской парк в составе комплекса.

Инфраструктура всех кварталов связана, и буквально по соседству жители "Северной Америки" будут иметь и мини-рынок, и поликлиники, и большой торгово-развлекательный центр с паркингом.

Теперь в квартале появляется новая точка притяжения - дом "Квебек"!

Дом "Квебек"
Дом "Квебек"

В нем - 20 этажей и 196 квартир свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров. Покупатели смогут выбрать себе жилье нужного размера, особенно на старте продаж!

Шесть квартир первого этажа - с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы, почти как в таунхаусе! Над входом - стеклянная крыша, защищающая от осадков, но позволяющая свету беспрепятственно вливаться в окна. Второй вход в эти квартиры - традиционный, из лобби.

В квартирах нового здания запланировано панорамное остекление и отличный уровень инсоляции благодаря французским окнам от пола до потолка - солнце будет заглядывать в комнаты свыше двух часов в сутки! И даже в самых небольших студиях предусмотрены не менее двух оконных проемов. В каждой квартире, кроме первого этажа с собственными террасами, будут также застекленные лоджии. А с верхних этажей жителям дома откроются потрясающие виды на город.

В доме появится три скоростных бесшумных лифта OTIS - проблемы быстрого и комфортного подъема на нужный этаж вообще не возникнет. Один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг - панорамный, так что осмотреть с высоты весь комплекс "Минск Мир" прямо из его кабины можно позвать большую компанию!

Подъезд сквозной, с двумя входами, а в холле - просторное дизайнерское лобби с высокими потолками. В вестибюле - стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев, а также байк-бокс для хранения велосипедов.

Дизайнерское лобби дома "Квебек"
Дизайнерское лобби дома "Квебек"

К слову, и велосипедистам, и мамам с колясками, и жителям с ограниченными возможностями комфортно и бесхлопотно попасть в дом поможет удобный пандус.

Квартал "Северная Америка" хорошо просматривается с улицы Кижеватова. В доме "Квебек" уже начато остекление, а значит, покупателям не придется долго ждать грядущего новоселья!

Главное - не упустить время и выгодные финансовые условия на покупку квартир в комплексе "Минск Мир": квартиру здесь можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет!

Длительная рассрочка от застройщика - это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей.

Привлекательны и программы кредитования от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% - на второй и третий год, затем - 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Напомним также, что в комплексе "Минск Мир" до конца февраля проводится грандиозная праздничная акция. При покупке квартиры в домах "Пекин" и "Сидней Люкс" квартала "Чемпионов", "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка", "Гонконг" и "Токио" в квартале "Азия" и "Александрия" в квартале "Африка" снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Кроме того, во время акции снижен первый взнос - можно внести 20% и оформлять договор покупки в рассрочку. Но осталось всего несколько дней!

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу - собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Квебек" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Воспользуйтесь стартом продаж - и пусть "Квебек" станет вам ближе!

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